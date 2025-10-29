Desetine mrtvih, među njima 46 dece! Masakr u Gazi: Ciljane kuće, škole i stambene zgrade

Ministarstvo zdravstva u Gazi izvestilo je da je najmanje 104 Palestinca ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima u noći s utorka na sredu

U najnovijim napadima u Gazi stradalo je najmanje 46 dece i 20 žena, dok je više od 250 osoba ranjeno. Podaci još nisu nezavisno potvrđeni, ali ako se potvrde, ovo bi bio najveći broj žrtava od početka primirja 10. oktobra. Ciljane su kuće, škole i stambene zgrade u Gazi, Beit Lahiji, Bureiju, Nuseiratu i Khan Younisu, prenosi BBC. Izraelska vojska tvrdi da je pogodila “desetine terorističkih ciljeva i terorista” kao odgovor na kršenje primirja od strane Hamasa.