"Ena se iznenadila" Peja otkrio da je Čolićeva zanemela kada je videla šta Zlata Petrović drži u kući!

Alo pre 45 minuta
"Ena se iznenadila" Peja otkrio da je Čolićeva zanemela kada je videla šta Zlata Petrović drži u kući!

Evo kako funkcionišu u spoljnom svetu

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja večeras su se pojavili u javnosti i otvoreno govorili o temama koje zanimaju javnost. Par se dotakao i svog odnosa, otkrivajući kako provode vreme zajedno i šta planiraju u budućnosti. - Ovo nam je drugi, treći zajednički izlazak. Više nam prija nešto mirnije, juče smo bili kod majke na slavi, sutra idemo na Zlatibor. Bazirani smo na nas dvoje. Kod mame Zlate je bilo prelepo, u krugu prijatelja. Majka u kući drži porodične slike, pa ima
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Zlata je u kući okačila eninu i moju sliku": Peja o odlasku kod majke na slavu i ulasku u elitu - evo kad će biti svadbe i…

"Zlata je u kući okačila eninu i moju sliku": Peja o odlasku kod majke na slavu i ulasku u elitu - evo kad će biti svadbe i koga čekaju (video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zlatibor

Zabava, najnovije vesti »

Prija u Teksasu i vrtoglavim čizmama: Aleksandra na koncert kolege došla sa mužem Filipom i poručila: "On je pretalentovan"…

Prija u Teksasu i vrtoglavim čizmama: Aleksandra na koncert kolege došla sa mužem Filipom i poručila: "On je pretalentovan" (video)

Blic pre 36 minuta
"Pravi tenziju i budi mi gnev" Gastoz otkrio sve o sukobima sa Anđelom, evo šta se desilo na njenom rođendanu

"Pravi tenziju i budi mi gnev" Gastoz otkrio sve o sukobima sa Anđelom, evo šta se desilo na njenom rođendanu

Alo pre 1 sat
"Ena se iznenadila" Peja otkrio da je Čolićeva zanemela kada je videla šta Zlata Petrović drži u kući!

"Ena se iznenadila" Peja otkrio da je Čolićeva zanemela kada je videla šta Zlata Petrović drži u kući!

Alo pre 45 minuta
Lažni beskućnik, stvarna panika

Lažni beskućnik, stvarna panika

Radar pre 2 sata
"Udala sam se, nisam kupljena!" Mlade žene širom sveta odbijaju da uzmu muževo prezime

"Udala sam se, nisam kupljena!" Mlade žene širom sveta odbijaju da uzmu muževo prezime

Blic pre 1 sat