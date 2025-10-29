Tramp spreman na radikalan potez! Poruka američkim vojnicima uzdrmala zemlju

Alo pre 35 minuta
Tramp spreman na radikalan potez! Poruka američkim vojnicima uzdrmala zemlju

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je danas američkim vojnicima da je spreman da pošalje "više od Nacionalne garde" u gradove širom zemlje

Tramp je to izjavio na nosaču aviona "Džordž Vašington", koji je bio usidren u mornaričkoj bazi Jokosuka u blizini Tokija, prenosi Rojters. Njegov govor, koji se povremeno doticao partijskih pitanja, nekoliko puta je bio prekidan aplauzom i povicima odobravanja vojnika, navodi agencija. "Imamo gradove koji su u problemima...i šaljemo Nacionalnu gardu. A ako nam bude potrebno više od Nacionalne garde, poslaćemo više od Nacionalne garde, jer ćemo imati bezbedne
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Tramp: Spreman sam da u gradove pošaljem više od Nacionalne garde

Tramp: Spreman sam da u gradove pošaljem više od Nacionalne garde

Kurir pre 0 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonRojtersTokioDonald TrampTokijo

Svet, najnovije vesti »

Najveći rizik dolazi od Amerike

Najveći rizik dolazi od Amerike

Radar pre 35 minuta
"Ovo je poraz za: Sve!" Francuska ministarka kulture o pljački u Luvru: "Preduzeću sve mere" (foto)

"Ovo je poraz za: Sve!" Francuska ministarka kulture o pljački u Luvru: "Preduzeću sve mere" (foto)

Blic pre 24 minuta
Tramp: Spreman sam da u gradove pošaljem više od Nacionalne garde

Tramp: Spreman sam da u gradove pošaljem više od Nacionalne garde

Kurir pre 4 minuta
Babiš kategorično odbija antiukrajinski blok sa Orbanom i Ficom

Babiš kategorično odbija antiukrajinski blok sa Orbanom i Ficom

Danas pre 35 minuta
Masakr u Sudanu: Ubijeno više od 2.000 civila u poslednja dva dana (foto)

Masakr u Sudanu: Ubijeno više od 2.000 civila u poslednja dva dana (foto)

Kurir pre 29 minuta