Tramp spreman na radikalan potez! Poruka američkim vojnicima uzdrmala zemlju

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je danas američkim vojnicima da je spreman da pošalje "više od Nacionalne garde" u gradove širom zemlje

Tramp je to izjavio na nosaču aviona "Džordž Vašington", koji je bio usidren u mornaričkoj bazi Jokosuka u blizini Tokija, prenosi Rojters. Njegov govor, koji se povremeno doticao partijskih pitanja, nekoliko puta je bio prekidan aplauzom i povicima odobravanja vojnika, navodi agencija. "Imamo gradove koji su u problemima...i šaljemo Nacionalnu gardu. A ako nam bude potrebno više od Nacionalne garde, poslaćemo više od Nacionalne garde, jer ćemo imati bezbedne