Tramp spreman na radikalan potez! Poruka američkim vojnicima uzdrmala zemlju
Alo pre 35 minuta
Predsednik SAD Donald Tramp poručio je danas američkim vojnicima da je spreman da pošalje "više od Nacionalne garde" u gradove širom zemlje
Tramp je to izjavio na nosaču aviona "Džordž Vašington", koji je bio usidren u mornaričkoj bazi Jokosuka u blizini Tokija, prenosi Rojters. Njegov govor, koji se povremeno doticao partijskih pitanja, nekoliko puta je bio prekidan aplauzom i povicima odobravanja vojnika, navodi agencija. "Imamo gradove koji su u problemima...i šaljemo Nacionalnu gardu. A ako nam bude potrebno više od Nacionalne garde, poslaćemo više od Nacionalne garde, jer ćemo imati bezbedne