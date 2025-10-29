Tramp "iskuliran"?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovestio je danas da se sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom verovatno neće održati tokom njegove posete Južnoj Koreji ove nedelje.

"Veoma dobro poznajem Kim Džong Una. Veoma se dobro slažemo. Zaista nismo uspeli da se dogovorimo o vremenu", rekao je Tramp na početku razgovora sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom u gradu Gjongdžu, preneo je Jonhap. Trampova dvodnevna poseta Južnoj Koreji, u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), izazvala je spekulacije da bi mogao da održi sastanak sa Kimom kako bi obnovio ličnu diplomatiju u vezi sa pitanjem nuklearnog programa