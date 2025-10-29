Tramp "iskuliran"?

B92 pre 7 minuta
Tramp "iskuliran"?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovestio je danas da se sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom verovatno neće održati tokom njegove posete Južnoj Koreji ove nedelje.

"Veoma dobro poznajem Kim Džong Una. Veoma se dobro slažemo. Zaista nismo uspeli da se dogovorimo o vremenu", rekao je Tramp na početku razgovora sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom u gradu Gjongdžu, preneo je Jonhap. Trampova dvodnevna poseta Južnoj Koreji, u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), izazvala je spekulacije da bi mogao da održi sastanak sa Kimom kako bi obnovio ličnu diplomatiju u vezi sa pitanjem nuklearnog programa
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"Nećemo Trampa, nećemo Kinu!" Policija hapsi demonstrante u Južnoj Koreji, predsednik Amerike spreman za susret sa Sijem na…

"Nećemo Trampa, nećemo Kinu!" Policija hapsi demonstrante u Južnoj Koreji, predsednik Amerike spreman za susret sa Sijem na samitu APEK "Dogovorićemo se" (foto)

Kurir pre 2 minuta
VIDEO: Tramp stigao u Južnu Koreju, orkestar mu za dobrodošlicu svirao Y.M.C.A.

VIDEO: Tramp stigao u Južnu Koreju, orkestar mu za dobrodošlicu svirao Y.M.C.A.

Radio 021 pre 22 minuta
Tramp stigao u Južnu Koreju, vojni orkestar na dočeku svirao pesmu Y.M.C.A.

Tramp stigao u Južnu Koreju, vojni orkestar na dočeku svirao pesmu Y.M.C.A.

RTV pre 1 sat
Tramp stigao u Južnu Koreju

Tramp stigao u Južnu Koreju

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Južna KorejaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kina i Indija bi mogle odlučiti: Koliko će Trampove sankcije ruskim naftnim kompanijama pogoditi Moskvu?

Kina i Indija bi mogle odlučiti: Koliko će Trampove sankcije ruskim naftnim kompanijama pogoditi Moskvu?

Danas pre 13 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Napeto u Gazi: Hamas objavio imena mrtvih talaca, 33 Palestinca ubijena

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Napeto u Gazi: Hamas objavio imena mrtvih talaca, 33 Palestinca ubijena

Euronews pre 17 minuta
Rusija puca po šavovima pod Trampovim pritiskom, a Putin upire prst u starog neprijatelja i tvrdi da sprema državni udar

Rusija puca po šavovima pod Trampovim pritiskom, a Putin upire prst u starog neprijatelja i tvrdi da sprema državni udar

Nova pre 12 minuta
Uragan „Melisa“ sve jači, kreće se ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

Uragan „Melisa“ sve jači, kreće se ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

Nova pre 17 minuta
Najmanje 50 osoba ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze, izraelski vojnik poginuo u borbama

Najmanje 50 osoba ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze, izraelski vojnik poginuo u borbama

N1 Info pre 1 minut