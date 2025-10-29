Dete poginulo, još sedam povređeno u prevrtanju kombija u Srbiji

BBC News pre 39 minuta

Milos Miskov/Anadolu Agency via Getty Images (ilustracija)

Jedno dete je poginulo, a još sedmoro dece i muškarac su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Novi Sad - Beograd rano ujutru 29. oktobra.

Nesreća se dogodila oko pola četiri ujutru, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, kada je kombi sleteo sa kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga prevrnuo se kombi marke „opel vivaro", beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 43-godišnjak.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP).

U vozilu je bilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, članovi džudo kluba Partizan iz Beograda, koji su se vraćali sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, dodaje MUP.

Dete rođeno 2009. godine preminulo je na licu mesta od posledica povreda zadobijenih u nesreći.

Još sedmoro dece, uzrasta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške povrede, i oni su prevezeni u Dečiju bolnicu u Novom Sadu.

Nebojša Mandić, trener u Džudo klubu Partizan, uključio se u program Radio-televizije Srbije, ali nije mogao da kaže kakvo je stanje povređenih dečaka niti kako je došlo do nesreće.

Deca su se avionom vratila iz Azerbejdžana do Budimpešte, a potom kombijem krenula ka Beogradu, dodao je.

„Naš mali šampion, nažalost, više nije sa nama, to je sve što mogu da vam kažem", rekao je.

Teško je povređen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je sa politraumama prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, gde je posle dijagnostike i pružene lekarske pomoći zadržan na opservaciji, rečeno je Radio-televiziji Srbije u Kliničkom centru u Novom Sadu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.29.2025)