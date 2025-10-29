Beograd u pokretu: Predlog gradonačelnika nema saobraćajno opravdanje, bolje je skretanje udesno

Beta pre 37 minuta

 Organizacija "Beograd u pokretu" je danas ocenila da predlog gradonačelnika o ukidanju skretanja ulevo nema stvarno saobraćajno opravdanje i da bi takva mera dodatno usporila kretanje vozila kroz grad.

Predložili su da Beograd "uvede pravilo kojim bi se vozilima dozvolilo skretanje desno i kada je na semaforu crveno svetlo, po uzoru na SAD, Nemačku i Kanadu, uz obavezno prethodno zaustavljanje i proveru bezbednosti prolaska".

Na većini beogradskih raskrsnica vozila dugo i bespotrebno čekaju da skrenu

desno, iako za to ne postoji objektivna potreba, jer se u tom trenutku ni pešaci ni vozila iz suprotnog smera ne kreću, navodi se u saopštenju.

Prema procenama "Beograda u pokretu", na više od 400 raskrsnica od ukupno oko 650, na semaforima mogu se postaviti uslovne strelice za skretanje udesno, što bi prema analizama smanjilo gužve i vreme čekanja u saobraćaju za najmanje sedam odsto.

"Ovakav model bio bi jednostavan za primenu, bez velikih troškova i sa vidljivim efektima u roku od nekoliko meseci", naveli su.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je juče da će, gde god je to moguće, biti ukinuto skretanje ulevo na raskrsnicama, ističući da će to saobraćaj učiniti bezbednijim i protočnijim.

(Beta, 29.10.2025)

