Holanđani danas glasaju na parlamentarnim izborima, ograničavanje migracije glavno pitanje

Vilders, poslanik koji duže od 20 godina ima stalnu policijsku zaštitu zbog pretnji smrću, izazvao je vanredne izbore u junu tako što je njegova Stranka za slobodu napustila vladajuću koaliciju četiri stranke, podeljenu oko njegovih planova za suzbijanje imigracije.

Pitanje ograničavanja migracije bilo je dominantno i u kampanji pred današnje glasanje za svih 150 mesta u holandskom parlamentu, pošto su čak i stranke koje pripadaju političkom centru povučene udesno popularnošću Vildersove žestoke retorike.

Ali i ako Vilders ponovo pobedi, a nedavne ankete nagoveštavaju neizvestan ishod, njemu će biti teško da formira većinu jer su vodeće stranke već isključile mogućnost da mu se pridruže.

Jedna od tih stranaka su konzervativne Hrišćanske demokrate, koje vodi Anri Bontenbal. Ona nije bila deo dosadašnje vladajuće koalicije nakon što je izgubila deo birača na izborima 2023. godine. Ali ankete sada pokazuju jačanje te stranke pod vođstvom Bontenbala, koji obećava da će vratiti pristojnost u holandsku politiku.

Ankete pokazuju da je snažan i blok Zelene levice i Laburističke stranke, koji predvodi bivši evropski komesar za klimu Frans Timermans. Ta koalicija stranaka levog centra obećava izgradnju 100.000 novih kuća godišnje kako bi se ublažio hronični nedostatak pristupačnog stanovanja.

Iako je ishod izbora daleko od izvesnog, jedno je sigurno: još jedna koaliciona vlada i moguće višemesečni pregovori o formiranju većine u parlamentu.

Odlazeća vlada Dika Šofa, karijernog državnog službenika koga je Vilders lično izabrao za premijera, spada među one sa najkraćim mandatom u modernoj holandskoj istoriji i bila je poznata po sukobima njenih članica.

Vilders, čija je stranka osvojila 37 mandata na parlamentarnim izborima krajem 2023. godine, tvrdi da nije imao drugi izbor nego da obori Šofovu vladu pošto su druge njene članice odbile da podrže njegovu antiimigracionu agendu.

Krajnji desničar, koga ponekad nazivaju holandskim Donaldom Trampom, stavio je u fokus kampanje plan od 10 tačaka sa ciljem potpunog zaustavljanja ulaska tražilaca azila u Holandiju, uključujući vraćanje ljudi na granicama sa Belgijom i Nemačkom.

Većina holandskih stranaka želi da smanji broj migranata koji dolaze u tu uglavnom gusto naseljenu državu sa 18 miliona ljudi. Druga pitanja od značaja su rešavanje problema nedostatka pristupačnog stanovanja i obuzdavanje rasta troškova zdravstvene zaštite. Među pitanjima koja su pala u drugi plan su klimatska kriza i izdvajanja za odbranu, iako Evropa pojačava vojnu spremnost zbog ruske pretnje.