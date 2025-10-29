Studentkinja ETF: Društveni dogovor o budućnosti Srbije je bitniji od imena na studentskoj listi

Studentska lista za buduće parlamentarne izbore je maltene gotova, ali bi njeno objavljivanje pre raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora donelo više štete nego koristi, izjavila je studentkinja Elektrotehničkog fakulteta (ETF) Univerziteta u Beogradu Ana Kiković.

Ona je u intervjuu za agenciju Beta rekla je da je njihov stav još od objavljivanja zahteva za raspisivanjem izbora u maju - da studenti ne izlaze sa listom u javnost dok izbori ne budu raspisani.

"Smatramo da bi nam to donelo više štete nego koristi. Takođe, opet želimo da pokažemo da je naš društveni dogovor bitniji nego sama imena na toj listi", kazala je studentkinja.

Dodala je da je većina plenuma završila sa odabirom svojih kandidata za studentsku listu, a da se trenutno najviše radi na razrađivanju plana kontrole izbora, razrađivanju lokalnih timova koji će se baviti kampanjom i razrađivanju njihovog društvenog dogovora, odnosno programa.

"To što je lista maltene gotova, znači da će u budućnosti moći da dođe do određenih izmena, s obzirom da i dalje nismo sasvim sigurni kada će izbori biti raspisani", rekla je Kiković.

Dodala je da se izbor kandidata razlikuje od plenuma do plenuma, od fakulteta do fakulteta, ali da je svima bilo zajedničko da su morali da stupe u kontakt sa kandidatima i da ih pitaju da li su oni zainteresovani da se nađu na listi.

"Neki su to odbili, ali svi koji su na listi su dali svoj pristanak", navela je studentkinja beogradskog ETF-a.

Na pitanje kako vrše proveru kandidata, kako bi se sprečilo eventualno "preletanje" na stranu aktuelne vlasti, Kiković je kazala da se na njihovoj listi nalaze ljudi koji su dokazani stručnjaci u svojim oblastima - profesori, poljoprivrednici, radnici, ekonomisti, ljudi iz kulture, sportisti, koji su na listi prvenstveno iz nužnosti, a ne iz ličnih interesa.

"Jedan od glavnih kriterijuma je bio da su oni spremni za stavljanje te ideje iznad sopstvenih odluka, sopstvenih želja za uređenjem države. Prvi kriterijum je bio njihova spremnost za saradnju. Duh u kojem je pravljena ta lista jeste da nad njom prevlada ideja, vera u institucije, u odgovornost, a ne pojedinci na njoj", rekla je Kiković, dodajući da ne sumnja u njih.

Što se tiče programa studentske liste, Kiković je navela da je njegov kostur već iznet u studentskom govoru na Vidovdanskom protestu 28. juna u Beogradu i da su njegove glavne tačke - borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, bolji životni standard, poboljšanje radničkih prava, uslova u zdravstvu, prosveti, kulturi...

"Naravno, organizovanje fer i poštenih izbora i sloboda medija na kojima bismo mogli da razgovaramo o nekim ideologijama, ali trenutno je cilj da se reše gorući problemi", rekla je studentkinja za agenciju Beta.

Na zamerke opozicije da studenti ne komuniciraju sa njima, iako smatraju da vode istu borbu, rekla je da su studenti otvoreni za komunikaciju, ali da trenutni pozivi za saradnju u javnosti - ne izgledaju iskreno.

"Svi pozivi za saradnju koji su izneti u javnom diskursu - ne izgledaju kao da su zaista upućeni nama, nego kao da su tu zarad skupljanja nekih političkih poena", ocenila je Kiković, dodajući da već imaju komunikaciju sa građanima, čiji su razni predlozi implementirani i koji su rezultovali dobrim akcijama.

Studenti, prema njenim rečima, ne mogu da utiču na odluku opozicije oko eventualnog izlaska na izbore, ali se uzdaju u odgovornost svih aktera i nadaju se da "nijedan glas za slobodnu zemlju neće ostati ispod cenzusa".

Kiković je ocenila da je to velika odluka za opoziciju i izrazila nadu da će oni proceniti i uraditi ono što je zaista najbolje za celu zemlju, za sve građane, a ne isključivo za pojedince.

"Ono što je glavna ideja jeste da oslušnemo i prepoznamo ono što narod misli. Trenutno nam izgleda da narod želi neku atmosferu izbora između prošlosti i budućnosti, gde bi naša lista mogla da bude jako očigledan izbor za budućnost i vođenje zemlje u boljem smeru", dodala je studentkinja.

Na pitanje o njihovom zahtevu za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora iz maja ove godine i da li su se pomirili sa najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će oni biti održani u decembru 2026. godine, Kiković je navela da studenti izbore vide kao jedini način izlaska iz trenutne krize i da će biti spremni za njih kad god da se dese.

"Ovo konstantno odlaganje mi više vidimo kao dodatan period da se mi spremimo, s obzirom da je priprema parlamentarnih izbora jako ozbiljan proces. Što se tiče pritisaka, naša borba nikada nije bila put nasilja, tako da planiramo da nastavimo u tom duhu i od početka smo svesni da je to jako iscrpljujuća borba koja će trajati koliko treba da traje, tako da planiramo da istrajemo u njoj do kraja", dodala je ona.

O eventualnim načinima izlaska na izbore, kazala je da planiraju da apsolutno uvaže volju naroda, odnosno da prepoznaju koga oni žele na listi, dodajući da je njihov trenutni utisak da građani, koji su sada preuzeli štafetu dok se studenti većinski bave organizovanjem kontrole izbora uporedo sa ispitima, studentskoj listi poklanjaju apsolutno poverenje.

"Naravno, svesni smo nedostataka koje imamo kao studenti, svesni smo nekog svog neiskustva, tako da smo u konstantnoj saradnji sa stručnjacima iz raznih oblasti na programu, jer opet, neki glavni cilj studentskog pokreta je da se sasluša struka i šta imaju da kažu ljudi koji su stručniji od nas", navela je Kiković.