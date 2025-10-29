U policijskoj operaciji u Brazilu 132 ljudi poginulo

Beta pre 1 sat

Najsmrtonosnija policijska operacija u istoriji Rio de Žaneira ostavila je najmanje 132 mrtve osobe, prema podacima koje je danas objavila javna agencija, čime je udvostručen ranije poznati zvanični broj žrtava.

"Prema našim najnovijim podacima, broj žrtava je 132", rekla je za AFP Kancelarija javnog branioca, državna agencija Rija koja pruža pravnu pomoć najugroženijima.

Guverner Rija Klaudio Kastro (Claudio Castro) rekao je da je zvanični broj žrtava iz operacije protiv droge prethodnog dana ostao oko 60, ali je upozorio da će se promeniti jer se smrtni slučajevi broje tek po dolasku u mrtvačnicu.

Lokalne vlasti su u utorak saopštile da je u akciji učestvovalo 2.500 policajaca protiv trgovaca drogom u Rio de Žaneiru.

Ta ogromna operacija fokusirala se na dve grupe naselja u severnom delu Rio de Žaneira koje se nalaze u blizini međunarodnog aerodroma.

Teške policijske operacije su česte u Riju, glavnoj turističkoj destinaciji Brazila, posebno u favelama, siromašnim i gusto naseljenim naseljima kojima često vladaju trgovci drogom.

Oko 700 ljudi je prošle godine poginulo tokom policijskih operacija u tom gradu.

(Beta, 29.10.2025)