Blic pre 1 sat
Izrael se oglasio: Netanjahu naredio napade na Gazu, Tramp obavešten o odluci

Izraelska vlada obavestila je administraciju američkog predsednika Donalda Trampa o svojoj odluci da izvede napade u gradu Gazi kao odgovor na kršenja primirja od strane Hamasa, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanijahu izdao tu naredbu, saopštio je Kabinet premijera.

"(Izraelski) Premijer je doneo odluku o izvođenju napada, dao naređenje vojsci da ga sprovede, a potom obavestio Sjedinjene Američke Države, naveo je Kabinet izraelskog premijera za Tajms of Izrael. Jedan američki i jedan izraelski zvaničnik rekli su za izraelski portal da je Izrael obavestio SAD nakon što je odluka doneta, ali pre nego što su napadi izvedeni. "Bili smo obavešteni", rekao je zvaničnik administracije Trampa, napominjući da je Civilno-vojni
