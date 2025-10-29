"Na momente je delovao kao bahat momak": Meštani Brčkog progovorili o uhapšenom vozaču koji je usmrtio tročlanu porodicu: "Nije izlazio iz teretane i klubova"

Blic pre 1 sat
"Na momente je delovao kao bahat momak": Meštani Brčkog progovorili o uhapšenom vozaču koji je usmrtio tročlanu porodicu…

Nikola Đ. (24), osumnjičen da je u subotu uveče pijan i drogiran izazvao saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, u kojoj je poginula tročlana porodica, prema rečima svojih sugrađana iz Brčkog, potiče iz imućne porodice.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 25. oktobra, sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigana, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Do nesreće je došlo kada je Nikola Đ. upravljajući "audijem" prošao kroz crveno i to pri brzini od 132 kilometra na čas i zakucao se u "hjundaji" u kom su bili saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov sin (9) koji su preminuli na mestu. - Potiče iz imućnije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Za nesreću sam saznao iz vesti": Oglasio se otac povređenog suvozača iz "audija smrti": "Došli su na Sajam knjiga"

"Za nesreću sam saznao iz vesti": Oglasio se otac povređenog suvozača iz "audija smrti": "Došli su na Sajam knjiga"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AudiBrčko

Hronika, najnovije vesti »

"Na momente je delovao kao bahat momak": Meštani Brčkog progovorili o uhapšenom vozaču koji je usmrtio tročlanu porodicu…

"Na momente je delovao kao bahat momak": Meštani Brčkog progovorili o uhapšenom vozaču koji je usmrtio tročlanu porodicu: "Nije izlazio iz teretane i klubova"

Blic pre 1 sat
"Za nesreću sam saznao iz vesti": Oglasio se otac povređenog suvozača iz "audija smrti": "Došli su na Sajam knjiga"

"Za nesreću sam saznao iz vesti": Oglasio se otac povređenog suvozača iz "audija smrti": "Došli su na Sajam knjiga"

Blic pre 2 sata
Automobil se zakucao u cisternu: Saobraćajna nesreća na obilaznici kod Ovče: Jedna osoba povređena

Automobil se zakucao u cisternu: Saobraćajna nesreća na obilaznici kod Ovče: Jedna osoba povređena

Blic pre 1 sat
"Sine, majka te moli, javi se": Milan nestao posle smene u kladionici, porodica više od nedelju dana nema nijednu informaciju…

"Sine, majka te moli, javi se": Milan nestao posle smene u kladionici, porodica više od nedelju dana nema nijednu informaciju (foto)

Blic pre 2 sata
Crnogorci tvrde da nisu bezbedni, Turci beže iz zemlje: Bukti haos u Crnoj Gori nakon napada na Podgoričanina: Policija…

Crnogorci tvrde da nisu bezbedni, Turci beže iz zemlje: Bukti haos u Crnoj Gori nakon napada na Podgoričanina: Policija sprečila linč, Vlada privremeno ukinula bezvizni režim

Blic pre 4 sati