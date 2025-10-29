Zadržali se kod prijatelja, pa poginuli pred kućnim pragom: Tuga i bol zbog stradanja tročlane porodice u West 65: "Da su možda uradili ovo, bili bi živi"

U jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 26. oktobra na Novom Beogradu, na licu mesta poginula je tročlana porodica. Oni su se nalazili u "hjundaiju" na koji je brzinom od 132 kilometara na sat naleteo "audi a4" kojim je upravljao Nikola Đokić (24) i to pod dejstvom narkotika i u stanju totalne alkoholisanosti.

U smrskanom "hjundaiju" nalazili su se Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana K. (38) njihov sin Mihailo (9). Prema nezvaničnim informacijama, oni su bili kod prijatelja na večeri na kojoj su ostali duže nego što su planirali. Kada su se uputili ka svom domu, koji se nalazi u blizini Westa 65, gde se dogodila saobraćajna nesreća, vozilom je upravljala Dijana K. koja je u trenutku tragedije vozila po propisima. - Bojan, njegova Dijana i sin kobne večeri bili su