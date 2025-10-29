Najjača oluja stigla do Kube! Uragan Melisa nosi sve pred sobom, očekuje se katastrofa: "Bežite, opasno je po život" (foto, video)

Blic pre 29 minuta
Najjača oluja stigla do Kube! Uragan Melisa nosi sve pred sobom, očekuje se katastrofa: "Bežite, opasno je po život" (foto…

Uragan Melisa stigao je danas do južne obale istočne Kube kao uragan treće kategorije, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane (NHC).

Uragan Melisa se nalazio oko 95 kilometara zapadno-jugozapadno od Gvantanama na Kubi, sa maksimalnim udarima vetra od 195 kilometara na čas, preneo je AP. Više od 735.000 ljudi je evakuisano, rekao je kubanski predsednik Miguel Dijaz-Kanel. On je istakao da će oluja doneti "veoma tešku noć", ali je izrazio uverenje da će zemlja moći da se oporavi. Istočna Kuba očekuje obilne padavine, do 60 centimetara u planinskim oblastima, što može da izazove bujične poplave i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uragan "Melisa" ojačao i krenuo ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

Uragan "Melisa" ojačao i krenuo ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

N1 Info pre 9 minuta
Strašan uragan poharao Jamajku, proglašena katastrofa: Kreće se ka Kubi (VIDEO)

Strašan uragan poharao Jamajku, proglašena katastrofa: Kreće se ka Kubi (VIDEO)

Danas pre 45 minuta
"Oluja će doneti veoma tešku noć": Uragan Melisa pogodio Kubu, evakuisano više od 700.000 ljudi

"Oluja će doneti veoma tešku noć": Uragan Melisa pogodio Kubu, evakuisano više od 700.000 ljudi

Euronews pre 29 minuta
Uragan "Melisa" pogodio Kubu, više od 700.000 ljudi evakuisano

Uragan "Melisa" pogodio Kubu, više od 700.000 ljudi evakuisano

RTS pre 39 minuta
Melisa je stigla; Udara 195 km/h; "Čeka nas teška noć"

Melisa je stigla; Udara 195 km/h; "Čeka nas teška noć"

B92 pre 49 minuta
Stravičan uragan pogodio kubu! Više od 700.000 ljudi evakuisano, na snazi upozorenje ''opasnost po život''!

Stravičan uragan pogodio kubu! Više od 700.000 ljudi evakuisano, na snazi upozorenje ''opasnost po život''!

Alo pre 13 minuta
„Melisa“ stigla na Kubu, evakuisano više od 700.000 ljudi

„Melisa“ stigla na Kubu, evakuisano više od 700.000 ljudi

Politika pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UraganKubaGvantanamopoplave

Svet, najnovije vesti »

Uragan "Melisa" ojačao i krenuo ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

Uragan "Melisa" ojačao i krenuo ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

N1 Info pre 9 minuta
(VIDEO) Trampa u Južnoj Koreji dočekali uz njegovu omiljenu pesmu: Sutra sa Si Đinpingom

(VIDEO) Trampa u Južnoj Koreji dočekali uz njegovu omiljenu pesmu: Sutra sa Si Đinpingom

Danas pre 34 minuta
Drama iznad baltičkog mora! Poljski vojni avioni presreli rusku letelicu, Putin poslao izviđačku misiju

Drama iznad baltičkog mora! Poljski vojni avioni presreli rusku letelicu, Putin poslao izviđačku misiju

Blic pre 49 minuta
Amerika povlači deo trupa iz Rumunije

Amerika povlači deo trupa iz Rumunije

Sputnik pre 14 minuta
FOTO VIDEO Uragan Melisa poharao Jamajku, pa stigao na Kubu: Pogledajte strašno razaranje

FOTO VIDEO Uragan Melisa poharao Jamajku, pa stigao na Kubu: Pogledajte strašno razaranje

Nova pre 19 minuta