Najjača oluja stigla do Kube! Uragan Melisa nosi sve pred sobom, očekuje se katastrofa: "Bežite, opasno je po život" (foto, video)

Uragan Melisa stigao je danas do južne obale istočne Kube kao uragan treće kategorije, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane (NHC).

Uragan Melisa se nalazio oko 95 kilometara zapadno-jugozapadno od Gvantanama na Kubi, sa maksimalnim udarima vetra od 195 kilometara na čas, preneo je AP. Više od 735.000 ljudi je evakuisano, rekao je kubanski predsednik Miguel Dijaz-Kanel. On je istakao da će oluja doneti "veoma tešku noć", ali je izrazio uverenje da će zemlja moći da se oporavi. Istočna Kuba očekuje obilne padavine, do 60 centimetara u planinskim oblastima, što može da izazove bujične poplave i