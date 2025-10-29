Nema obustave saobraćaja ka Novom Sadu: Oglasili se Putevi Srbije i saopštile da će sve naplatne rampe biti u funkciji

JP "Putevi Srbije" demantovalo je večeras da je to preduzeće navodno objavilo spisak zatvorenih i alternativnih saobraćajnica do 10. novembra i da je većina puteva ka Novom Sadu zatvorena,

Iz ''Puteva Srbije'' su u saopštenju naglasili, kako su naveli, ''radi tačnog i istinitog informisanja celokupne javnosti'', da će se saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijati u normalnom režimu i da ''putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni''. "U zoni radova na rehabilitaciji petlje Beograd, smera Novi Sad - Niš/Čačak i Niš/Čačak - Novi Sad, na glavnom putnom pravcu za saobraćaj biće obezbeđene po dve saobraćajne trake za svaki smer - nema
