Putevi Srbije: Putni pravci iz Beograda ka Novom Sadu neće biti zatvoreni do 10. novembra

Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je večeras da putni pravci iz Beograda prema Novom Sadu neće biti zatvoreni do 10. novembra, kako su ranije danas izvestili mediji, već da će se saobraćaj odvijati „u normalnom režimu“.

U saopštenju su naveli da neće biti obustave saobraćaja u zoni radova na rehabilitaciji petlje „Beograd“, u smeru Novi Sad – Niš/Čačak i suprotnom smeru, već da će na glavnom putnom pravcu biti obezbeđene po dve saobraćajne trake za svaki smer. U zoni petlje „Beograd“, u smeru Šid – Novi Sad, kako su dodali iz tog preduzeća, paralelna rampa biće zatvorena za saobraćaj. Alternativni putni pravci su: petlja Ikarbus – petlja Beograd-Novi Sad; petlja Beograd – petlja