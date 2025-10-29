Primirje u gazi visi o koncu: Izrael i Hamas razmenjuju optužbe dok napadi ne prestaju: Ima i mrtvih

Blic pre 5 sati
Primirje u Pojasu Gaze i dalje je na snazi uprkos izraelskim napadima i neđusobnim optužbama izraelske vojske i Hamasa da je došlo do kršenja, izjavio je danas potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens.

''Znamo da je Hamas ili neko drugi napao izraelskog vojnika. Očekujemo da Izraelci odgovore, ali mislim da će se primirje održati uprkos tome'', rekao je Vens, prenosi Rojters. U napadu Izraela na Pojas Gaze dve osobe su ubijene, a četiri ranjene. Na meti vazdušnog napada bila je jedna kuća u četvrti Sabra, unutar "žute linije" sa koje su se izraelske snage ranije povukle u okviru sporazuma o primirju. Hamas je prethodno demantovao odgovornost za napad na izraelske
Civilna odbrana: Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju, sedam osoba poginulo

Civilna odbrana: Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju, sedam osoba poginulo

Danas pre 2 sata
IzraelHamasVisaRojtersGazaPojas Gaze

