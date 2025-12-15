Napad na Jevreje u Sidneju: 15 ubijenih, desetine ranjenih; 'Terorizam', kaže premijer Albaneze

BBC News pre 39 minuta

REUTERS/Hollie Adams Stvari ubijenih i ranjenih poređane na plaži

Petnaest ljudi je ubijeno, među njima i desetogodišnjakinja, a skoro 40 je ranjeno u oružanom napadu tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, saopštila je policija.

Dvojica naoružanih napadača bili su 50-godišnji otac, koji je ubijen, i njegov 24-godišnji sin, koji je u bolnici u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Jedan od osumnjičenih je od ranije je poznat policiji.

Na proslavi Hanuke na plaži Bondi okupilo se oko 1.000 ljudi.

Entoni Albaneze, australijski premijer, napad je nazvao „zlim činom antisemitizma i terorizmom koji je pogodio srce naše nacije".

Premijer je pohvalio prolaznika koji je oborio i razoružao jednog od napadača kao „heroja“.

Policija je pucnjavu proglasila „terorističkim incidentom“, dodajući da je pronašla sumnjive „improvizovane eksplozivne naprave“ u vozilu blizu plaže koje je povezano sa „preminulim počiniocem“.

„Video sam najmanje 10 ljudi kako leži, svuda je bila krv", rekao je Hari Vilson, 30-godišnji stanovnik Bondi Biča, za list Sidnej Morning Herald.

Isak Hercog, predsednik Izraela, rekao je da su Jevreje koji su otišli da tradicionalne upale prvu sveću za Hanaku na plaži napali „zli teroristi".

Australija se od početka rata u Gazi, izazvanog upadom ekstremističke organizacije Hamas na Izrael 7. oktobra 2023, suočila sa serijom antisemitskih napada na sinagoge, zgrade i automobile.

Gideon Sar, ministar spoljnih poslova Izraela, rekao je da je zgrožen napadom.

„Ovo su rezultati antisemitskih divljanja na ulicama Australije u prethodne dve godine.

„Ovo je rezultat huškačkih poziva da se 'globalizuje intifada'", kazao je on.

Snimak sadrži i scene koje mogu da budu uznemirujuće

Čovek koji je snimljen kako se obračunava sa jednim od napadača sa plaže Bondi i oduzima mu oružje, dva puta je upucan i nalazi se u bolnici, objavila je australijska televizija 7NEWS.

Novinari ove medijske kuće razgovarali sa rođakom muškarca identifikovanim kao Ahmed al Ahmed.

Njegov rođak kaže da je Ahmed u bolnici pošto je upucan u rame i ruku, ali da bi trebalo da bude „dobro“.

„On je heroj, 100 odsto je heroj“, rekao je čovek za 7NEWS.

Ova TV mreža je takođe objavila snimak čoveka za koga tvrdi da je Al Ahmed kako sedi na podu sa krvavom levom rukom.

'Samo smo potrčali'

Radnik obližnjeg restorana opisao je trenutak kada je čuo pucnje na plaži Bondi.

„Odmah sam znao da su to pucnji“, rekao je Vilijam Dolijente Peti za novinsku agenciju Rojters.

Osamnaestogodišnjak kaže da je video ljude kako počinju da trče, ali u početku nije shvatio ozbiljnost događaja.

Ubrzo posle toga, kaže, svi gosti u restoranu su ustali i počeli da trče ka zadnjem izlazu.

„Svi su gurali jedni druge“, dodao je Dolijente Peti.

Bondi, jedna od najpoznatijih plaža na svetu, obično je prepuna meštana i turista, posebno tokom toplih večeri za vikende.

„Ako smo namerno bili meta na ovaj način, to je nešto razmera koje niko od nas nikada nije mogao ni da zamisli. To je užasna stvar“, rekao je za Skaj njuz Aleks Rivčin, ko-izvršni direktor Izvršnog saveta australijskih jevrejva.

Dodao je i da je njegov savetnik za medije ranjen u napadu.

Video snimci koji kruže na društvenoj mreži Iks prikazuju ljude na plaži i obližnjem parku kako beže dok se čuju pucnji i policijske sirene.

Jedan video prikazuje čoveka obučenog u crnu košulju kako puca iz oružja pre nego što ga je oborio čovek u beloj majici i oteo mu ga.

Drugi čovek je viđen kako puca iz oružja sa pešačkog mosta.

Još jedan video prikazuje dvojicu muškaraca koje su uniformisani policajci oborili na zemlju na malom pešačkom mostu.

Napad se dogodio skoro tačno 11 godina pošto je naoružani čovek uzeo 18 ljudi za taoce u kafiću Lind u Sidneju. Dvojica talaca i napadač su ubijeni tokom akcije policije.

Suzan Lej, liderka australijske opozicione Liberalne stranke, rekla je da je gubitak života u incidentu „značajan“.

„Australijanci su večeras u dubokoj žalosti, a nasilje i mržnja pogađaju srce kultne australijske zajednice, mesta koje svi tako dobro poznajemo i volimo, Bondi“, rekla je ona.

Posle pucnjave, sirene su odjekivale gradom, a područje oko Bondija bilo je prepuno policijskih automobila, dok su helikopteri kružili iznad njih.

Fin Grin je video pucnjavu ispod vlastitog prozora, dok je preko Fejsbuka Tajma razgovarao sa porodicom u Velikoj Britaniji.

Nesiguran šta se dešava, sakrio se u garderobi sat i po vremena, dok nije osetio da je bezbedno da izađe.

Deni Klejton, novinar koji je bio na plaži, rekao je da su neki ljudi oštetili vlastite automobile dok su pokušavali da pobegnu.

Australija se ponosi time što je vesela i bezbedna zemlja, a plaža Bondi je dugo bila simbol toga.

Ali ta slika je razbijena i stanovnici su u neverici.

U aprilu prošle godine, smrtonosni masovni napad nožem dogodio se u obližnjem Bondi Džankšnu.

Šokirani, mnogi su tada izgovorili iste reči koje i danas čujemo iznova i iznova:

„Ovakve stvari se ovde jednostavno ne dešavaju“.

Dodatno izveštavanje Kejti Votson i Tabi Vilson

EPA Cveće ispred bolnice Sent Vinsent u Sidneju, gde su smešteni neki od ranjenika

Šta je Hanuka?

Hanuka je jevrejski festival svetla.

Istorijski, tada se obeležava pobeda Jevreja u bici protiv Grka pre više od 2.000 godina.

Bitka je vođena kako bi Jevreji mogli slobodno da praktikuju sopstvenu religiju.

Hanuka traje osam dana.

Počinje 25. dana Kisleva, devetog meseca u hebrejskom kalendaru.

Proslavlja se večerenjim paljenjem menore, igra se drejdel i pevaju pesme, dok deca dobijaju poklone i novac za Hanuku koji se zove gelt.

