Prognoza za zimu, mesec po mesec: Naš poznati meteorolog otkriva: Mrazevi će trajati do 2 meseca, a jačina zime na Balkanu zavisiće od jednog

Izveštaji o navodno "ekstremnoj zimi" koja je pred nama preplavili su medije, a u pojedinim najavama piše da Evropu očekuje "najteža zima u istoriji". Ipak, meteorolozi su upozorili da su ovakve prognoze potpuno neosnovane kada se govori o evropskim zemljama. I Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje topliju zimu u Srbiji u odnosu na period od prethodnih 30 godina, ali manje toplu u odnosu na prethodne godine.

"Prognozirana srednja sezonska temperatura vazduha ima pozitivno odstupanje od +1 stepen u odnosu na referentni klimatološki period od 1991 do 2020. godine. Prognozirane srednje vrednosti sezonske temperature su u intervalu od +1 do +4 stepena (a na planinama od -3 do 0). Prognoziran broj mraznih dana je od 30 do 55, a ledenih dana od 5 do 15 (na planinama od 25 do 40). Ovi podaci ukazuju da će zima 2025/2026. sa najvećom verovatnoćom biti toplija u odnosu na