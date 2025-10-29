Otvaraju se "Vrata: Naroda"?! Hladan sibirski vazduh prekida "zlatnu jesen", stiglo upozorenje meteorologa: Temperatura naglo pada, biće i snega

Meteorolozi pažljivo prate vremenske prilike koje bi mogle da odrede karakter druge dekade novembra, tokom koje nas, prema najavama, očekuje pravi vremenski "ringišpil". Kako napominje meteorolog Ivan Ristić, još je neizvesno da li će se otvoriti takozvana "Vrata naroda" - atmosferski prolaz između planine Ural i Kaspijskog jezera, kroz koji hladan sibirski vazduh povremeno prodire prema Evropi i donosi naglo zahlađenje i pad temperatura.

Ukoliko do otvaranja ovog "prolaza" dođe, hladne mase sa severoistoka mogle bi već sredinom novembra stići i do našeg regiona, uz osetno niže temperature, jak vetar i mogućnost snega u višim predelima. - Taj hladan vazduh se kreće ka nama, ali je pitanje da li će stići do nas. Neki precizni modeli pokazuju da hoće, ali kretanje tih vazdušnih masa biće jasnije tokom narednih dana - kazao je Ivan Ristić za "Blic". Takve promene obično se dešavaju kada dođe do
