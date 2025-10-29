"Zlatna jesen" narednih dana u Srbiji Temperatura do 24 stepena, a evo kada se očekuje kiša

Alo pre 1 sat
"Zlatna jesen" narednih dana u Srbiji Temperatura do 24 stepena, a evo kada se očekuje kiša

U Srbiji će sutra jutro biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije i sa maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost, i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

Posle podne i uveče u Vojvodini očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, a krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najniža temperatura kretaće se od 1 do 10 stepeni, a najviša od 18 do 24 stepena. Printscreen/ RHMZ I u Beogradu će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Otvaraju se "Vrata: Naroda"?! Hladan sibirski vazduh prekida "zlatnu jesen", stiglo upozorenje meteorologa: Temperatura naglo…

Otvaraju se "Vrata: Naroda"?! Hladan sibirski vazduh prekida "zlatnu jesen", stiglo upozorenje meteorologa: Temperatura naglo pada, biće i snega

Blic pre 1 sat
Nesvakidašnja prognoza za Srbiju! Stižu nam skoro pa letnje temperature, evo koliko se stepeni očekuje

Nesvakidašnja prognoza za Srbiju! Stižu nam skoro pa letnje temperature, evo koliko se stepeni očekuje

Telegraf pre 1 sat
Spremite i sunčane naočare i šubare! Marko Čubrilo najavljuje novembar pun obrta! Toplo kao u proleće, a evo kad stiže nagli…

Spremite i sunčane naočare i šubare! Marko Čubrilo najavljuje novembar pun obrta! Toplo kao u proleće, a evo kad stiže nagli pad

Dnevnik pre 2 sata
Prognoza Čubrila za početak novembra: Temperature preko 20 stepeni, pa kiša i zahlađenje

Prognoza Čubrila za početak novembra: Temperature preko 20 stepeni, pa kiša i zahlađenje

Mondo pre 2 sata
Temperatura pada ispod nule Početak novembra bi mogao da iznenadi, a ovaj datum označiće dolazak prave zime

Temperatura pada ispod nule Početak novembra bi mogao da iznenadi, a ovaj datum označiće dolazak prave zime

Alo pre 3 sata
Do sredine novembra nas očekuje toplo i uglavnom suvo vreme

Do sredine novembra nas očekuje toplo i uglavnom suvo vreme

RTV pre 5 sati
Prolećne tremperature u Srbiji, danas do 22 stepena

Prolećne tremperature u Srbiji, danas do 22 stepena

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Da se žrtve ne zaborave a počinioci kazne: Kragujevčani ispratili studente i maturante koji će pešačiti od Beograda do Novog…

Da se žrtve ne zaborave a počinioci kazne: Kragujevčani ispratili studente i maturante koji će pešačiti od Beograda do Novog Sada

Danas pre 8 minuta
Nekad disident, a sada čuvar režima: Ko je Milomir Marić, urednik koji je dao otkaz na televiziji Hepi?

Nekad disident, a sada čuvar režima: Ko je Milomir Marić, urednik koji je dao otkaz na televiziji Hepi?

Danas pre 18 minuta
Akademski plenum traži smenjivanje Sandre Božić zbog izjave da univerzitete treba srušiti do temelja

Akademski plenum traži smenjivanje Sandre Božić zbog izjave da univerzitete treba srušiti do temelja

Danas pre 33 minuta
(BLOG) Spektakularan doček studenata u Bačkoj Topoli: Marševi iz svih krajeva Srbije ka Novom Sadu

(BLOG) Spektakularan doček studenata u Bačkoj Topoli: Marševi iz svih krajeva Srbije ka Novom Sadu

N1 Info pre 23 minuta
Akademski plenum traži smenjivanje Sandre Božić zbog izjave da univerzitete treba srušiti do temelja

Akademski plenum traži smenjivanje Sandre Božić zbog izjave da univerzitete treba srušiti do temelja

Beta pre 53 minuta