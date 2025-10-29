"Zlatna jesen" narednih dana u Srbiji Temperatura do 24 stepena, a evo kada se očekuje kiša

U Srbiji će sutra jutro biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije i sa maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost, i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

Posle podne i uveče u Vojvodini očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, a krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najniža temperatura kretaće se od 1 do 10 stepeni, a najviša od 18 do 24 stepena. Printscreen/ RHMZ I u Beogradu će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu