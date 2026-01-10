Poplave na KiM! Naložene hitne evakuacije, presečeni putevi, mnoga domaćinstva danima bez struje i vode (video)

Blic pre 1 sat
Poplave na KiM! Naložene hitne evakuacije, presečeni putevi, mnoga domaćinstva danima bez struje i vode (video)

Vlasti sprovode mere zaštite, uključujući evakuacije i angažovanje hitnih službi.

Došlo je do prekida u snabdevanju strujom i vodom zbog oštećenja infrastrukture. Tokom proteklih dana obilne kiše koje su zahvatile Kosovo i Metohiju izazvale su ozbiljne poplave širom pokrajine, pri čemu je situacija naročito kritična u zapadnom i centralnom delu regiona. Padavine koje su se nizale danima dovele su do izliva reka i potoka, blokada puteva i značajnih prekida u snabdevanju. U opštinama Đakovica, Junik, Dečani, Mališevo, Klina, Orahovac i Glogovac
