Civilna odbrana: Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju, dve osobe ubijene u gradu Gazi

Danas pre 2 sata  |  Beta-AFP
Civilna odbrana: Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju, dve osobe ubijene u gradu Gazi
Civilna odbrana u Pojasu Gaze saopštila je večeras da je izraelska vojska sprovela najmanje tri vazdušna napada na palestinsku teritoriju. „Izrael bombarduje Gazu i bilo je najmanje tri vazdušna napada uprkos primirju koje je na snazi od 10. oktobra između palestinskog pokreta Hamas i Izraela“, rekao je za AFP Mahmud Basal, portparol Civilne odbrane, spasilačke službe koja deluje pod ovlašćenjem Hamasa. „Dva civila su ubijena, a četiri, među kojima dete i jedna
Ključne reči

IzraelHamasAFPGazaPojas Gaze

