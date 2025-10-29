Civilna odbrana: Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju, sedam osoba poginulo

Danas pre 1 sat  |  Beta-AFP
Civilna odbrana: Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju, sedam osoba poginulo
Civilna odbrana u Pojasu Gaze saopštila je večeras da je izraelska vojska sprovela najmanje tri vazdušna napada na palestinsku teritoriju. „Izrael bombarduje Gazu i bilo je najmanje tri vazdušna napada uprkos primirju koje je na snazi od 10. oktobra između palestinskog pokreta Hamas i Izraela“, rekao je za AFP Mahmud Basal, portparol Civilne odbrane, spasilačke službe koja deluje pod ovlašćenjem Hamasa. „Dva civila su ubijena, a četiri, među kojima dete i jedna
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Primirje u gazi visi o koncu: Izrael i Hamas razmenjuju optužbe dok napadi ne prestaju: Ima i mrtvih

Primirje u gazi visi o koncu: Izrael i Hamas razmenjuju optužbe dok napadi ne prestaju: Ima i mrtvih

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasAFPGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Fico pozdravio kineske investicije u Slovačkoj uprkos odnosima Brisela i Pekinga: "Naš odnos je izgrađen na međusobnom…

Fico pozdravio kineske investicije u Slovačkoj uprkos odnosima Brisela i Pekinga: "Naš odnos je izgrađen na međusobnom poštovanju"

Blic pre 6 minuta
Kuba se sprema za pakleni udar uragana: Oko 900.000 ljudi dobilo naređenje za evakuaciju (video)

Kuba se sprema za pakleni udar uragana: Oko 900.000 ljudi dobilo naređenje za evakuaciju (video)

Kurir pre 2 minuta
Užas u prirodnoj oazi u selu kod Berlina pronađeno oko 2.000 ždralova uginulih od ptičjeg gripa

Užas u prirodnoj oazi u selu kod Berlina pronađeno oko 2.000 ždralova uginulih od ptičjeg gripa

Kurir pre 2 minuta
Civilna odbrana: Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju, sedam osoba poginulo

Civilna odbrana: Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju, sedam osoba poginulo

Danas pre 1 sat
(Video) "lovićemo ih i ubijati": Američka vojska likvidirala 14 narko terorista i uništila četiri broda sa drogom

(Video) "lovićemo ih i ubijati": Američka vojska likvidirala 14 narko terorista i uništila četiri broda sa drogom

Blic pre 1 sat