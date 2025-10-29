Dežurni javni tužilac izvršio uviđaj lica mesta teške nesreće kod Novog Sada, izdao naredbe

Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Novom Sadu obavestilo je javnost da je dežurni javni tužilac, zajedno sa policijskim službenicima Odeljenja saobraćajne policije PU Novi Sad, izvršio uviđaj lica mesta saobraćajne nesreće koja se rano jutros dogodila na auto-putu u blizini tog grada, te da je izdao sve naredbe u cilju obezbeđivanja dokaza i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti od značaja za rasvetljavanje predmetne nezgode. Obaveštenje je, kako se navodi, izdato