Miholjsko leto u Srbiji: RHMZ objavio prognozu, do kada će biti toplo vreme

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Miholjsko leto u Srbiji: RHMZ objavio prognozu, do kada će biti toplo vreme

Nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazom, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim mrazem na dva metra visine, danas će tokom dana biti pretežno sunčano i osetno toplije vreme u Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni Celzijusa, a najviša od 17 do 22. U Beogradu se, nakon hladnog jutra, tokom dana očekuje pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Euronews Srbija Najniža temperatura biće od 4 do 7 stepeni, a najviša oko 21. Narednih sedam dana "zlatna jesen" Idućih sedam dana u Srbiji će vladati pozno Miholjsko leto, odnosno "zlatna jesen", jer se
