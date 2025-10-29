Srbi sa Kosova i Metohije stigli u Biljanovac: Meštani ih dočekali aplauzom

Euronews pre 52 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Srbi koji od jutros pešače iz Rudnice kako bi za desetak dana došli u Novi Sad, nešto pre 15 časova stigli su u mesto Biljanovac u Raški.

Dok su oni pevajući "Kosovo je srce Srbije" i skandiranjem prilazili Biljanovcu, dočekalo ih je više od stotinu meštana sa srpskim trobojkama i aplauzima. Doček je priređen za pešake sa Kosova i Metohije uz tradicionalne srpske običaje - pogaču i so ali i reči zahvalnosti i podrške za njihov podvig i podršku državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.
