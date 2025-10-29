Srbi koji pešače sa KiM ka Novom Sadu dočekani u Ušću kod Kraljeva

RTS pre 25 minuta
Srbi koji pešače sa KiM ka Novom Sadu dočekani u Ušću kod Kraljeva

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula je peške ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada. Posle pređenih oko 40 kilometara večeras su stigli do mesta Ušće, gde ih je dočekalo nekoliko stotina meštana, uz vatromet, bakljadu i srpske pesme sa Kosova i Metohije.

Iz Rudnice su na put dug 315 kilometara krenuli Srbi iz centralnog Kosova i Metohije – Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš. Sa severa Kosova i Metohije krenuli su Srbi iz Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Štrpca. Oni nose zastave Srbije, a kako su poručili motiv im je da budu uz svoju državu i da svojim primerom pokažu kako ne
Crveni tepih i topli doček za niške bicikliste u Smederevu

Južne vesti pre 25 minuta
Doček kod Ušća za Srbe koji su krenuli sa KiM u Novi Sad

Telegraf pre 25 minuta
Kako vlast "pumpa" - novi pokušaji da se potkopa studentski marš, narativ o nasilju sve glasniji

N1 Info pre 51 minuta
Grupa Srba sa Kosova krenula u Novi Sad da podrži Vučića, još samo da saznaju kad je skup

Luftika pre 1 sat
Vijore se srpske trobojke! Srbi sa KiM stigli u Ušće (foto/video)

Alo pre 1 sat
Specijalno izdanje Nedeljnika od četvrtka je na kioscima: Dan koji je zauvek promenio Srbiju, šta je otkrila Anketna komisija i društvo koje pešači ka promeni

Nedeljnik pre 4 sati
Srbi sa Kosova i Metohije stigli u Biljanovac: Meštani ih dočekali aplauzom

Euronews pre 3 sata
Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoKosovska MitrovicaNovi SadMetohijaKosovo i MetohijaZubin PotokKraljevo

Kod Ušća veličanstven doček za Srbe pešake sa Kosova i Metohije: Put nije lak, ali izdržaćemo

RTV pre 21 minuta
Crveni tepih i topli doček za niške bicikliste u Smederevu

Južne vesti pre 25 minuta
Srbi koji pešače sa KiM ka Novom Sadu dočekani u Ušću kod Kraljeva

RTS pre 25 minuta
Doček kod Ušća za Srbe koji su krenuli sa KiM u Novi Sad

Telegraf pre 25 minuta
Kako vlast "pumpa" - novi pokušaji da se potkopa studentski marš, narativ o nasilju sve glasniji

N1 Info pre 51 minuta