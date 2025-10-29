Srbi koji pešače sa KiM ka Novom Sadu dočekani u Ušću kod Kraljeva

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula je peške ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada. Posle pređenih oko 40 kilometara večeras su stigli do mesta Ušće, gde ih je dočekalo nekoliko stotina meštana, uz vatromet, bakljadu i srpske pesme sa Kosova i Metohije.

Iz Rudnice su na put dug 315 kilometara krenuli Srbi iz centralnog Kosova i Metohije – Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš. Sa severa Kosova i Metohije krenuli su Srbi iz Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Štrpca. Oni nose zastave Srbije, a kako su poručili motiv im je da budu uz svoju državu i da svojim primerom pokažu kako ne