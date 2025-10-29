Grupa Srba sa Kosova krenula u Novi Sad da podrži Vučića, još samo da saznaju kad je skup

Luftika pre 2 sata
Grupa Srba sa Kosova krenula u Novi Sad da podrži Vučića, još samo da saznaju kad je skup

Grupa od 60 Srba sa Kosova krenula je peške ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada.

Kako su istakli, motiv za pešačenje bio im je poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se u Novom Sadu planira veliko narodno okupljanje “Srba koji se protive blokadama i zaustavljanju Srbije”. Međutim, taj skup zasad zvanično nigde nije najavljen, datum i vreme nisu poznati, niti se najava tog skupa nalazi na zvaničnom sajtu Centra za društvenu stabilnost iz Novog Sada koji je, formalno, organizator tih skupova. S druge strane, studenti u blokadi fakulteta u
Crveni tepih i topli doček za niške bicikliste u Smederevu

Južne vesti pre 1 sat
Raška dočekala Srbe sa KiM koji su peške krenuli ka Novom Sadu: "Put nije lak, ali izdržaćemo"

Euronews pre 1 sat
Veličanstven doček Srba koji sa KiM pešače do novog sada Stigli do mesta Ušće, dočekalo ih više od 600 ljudi uz vatromet, bakljadu i srpske pesme

Kurir pre 1 sat
Srbi koji pešače sa KiM ka Novom Sadu dočekani u Ušću kod Kraljeva

RTS pre 1 sat
Doček kod Ušća za Srbe koji su krenuli sa KiM u Novi Sad

Telegraf pre 1 sat
Kako vlast "pumpa" - novi pokušaji da se potkopa studentski marš, narativ o nasilju sve glasniji

N1 Info pre 2 sata
Vijore se srpske trobojke! Srbi sa KiM stigli u Ušće (foto/video)

Alo pre 2 sata
Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoNovi Sadvucicsrbi sa kosova

Kod Ušća veličanstven doček za Srbe pešake sa Kosova i Metohije: Put nije lak, ali izdržaćemo

RTV pre 1 sat
Crveni tepih i topli doček za niške bicikliste u Smederevu

Južne vesti pre 1 sat
Raška dočekala Srbe sa KiM koji su peške krenuli ka Novom Sadu: "Put nije lak, ali izdržaćemo"

Euronews pre 1 sat
Veličanstven doček Srba koji sa KiM pešače do novog sada Stigli do mesta Ušće, dočekalo ih više od 600 ljudi uz vatromet, bakljadu i srpske pesme

Kurir pre 1 sat
Srbi koji pešače sa KiM ka Novom Sadu dočekani u Ušću kod Kraljeva

RTS pre 1 sat