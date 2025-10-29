Uragan Melisa stigao na Kubu, na Jamajci prethodno proglašena ‘katastrofa’

Rudolph Brown/EPA/Shutterstock Uragan Melisa stigao je do Kube, pošto je prethodno protutnjao Jamajkom kao najjača oluja u istoriji ovog karipskog ostrva u Srednjoj Americi.

Sa udarima vetra od 193 kilometara na sat, uragan je na Kubi označen kao nepogoda treće kategorije, objavio je američki Nacionalni centar za praćenje uragana (NHC). Dan ranije, Melisa je na Jamajci ostavila pustoš, a premijer Endru Holnes proglasio je ostrvo „područjem katastrofe“, pošto su prema prvim izveštajima uništene bolnice, stambene i poslovne četvrti. Razmere štete nastala na Jamajci posle oluje „opasne po život“, kako je Melisu opisao NHC, još nisu