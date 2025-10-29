Reporteri bez granica: Rekordan broj napada na novinare u Srbiji od 2008. godine

Od 1. novembra 2024. godine, novinari u Srbiji pretrpeli su najmanje 89 fizičkih napada, prema podacima međunarodne organizacije Reporteri bez granica (RSF). Od početka ove godine zabeležena su 82 napada, što predstavlja najveći godišnji broj od 2008. godine, prema uporednim podacima RSF-a i njegovog lokalnog partnera, NUNS-a. Ovaj trend pokazuje u kakvim se uslovima nalaze novinari i novinarke u Srbiji koji već godinu dana izveštavaju o protestima pokrenutim nakon urušavanja nadstrešnice železničke

Oko polovine napada počinili su pripadnici policije, „koji pritom često zažmure kada novinare i novinarke napadaju pristalice vlasti“, navodi RSF. RSF je posebno istakao događaje od 11. oktobra, kada su policijski službenici upotrebili nesrazmernu silu protiv više novinara na terenu, među kojima je bila i Darija Stjepić sa portala Mašina. U najnovijem saopštenju RSF podseća da je, nakon njihovih apela u julu i avgustu 2025. godine da se sloboda izveštavanja zaštiti