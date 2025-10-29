Reporteri bez granica: Najmanje 89 fizičkih napada na novinare od početka protesta u Srbiji

Od 1. novembra 2024. medijski profesionalci u Srbiji bili su žrtve najmanje 89 fizičkih napada. Oko polovine počinili su pripadnici policije, koji, pored toga, često zatvaraju oči kada novinare napadaju pristalice vlasti, kaže se u saopštenju Reportera bez granica

Novi Sad 13. avgusta (foto: snimak ekrana N1) Saopštenje Reportera bez granica prenosimo u celini: Gotovo godinu dana nakon početka protesta — izazvanih smrtonosnim urušavanjem nadstrešnice železničke stanice na severu Srbije 1. novembra 2024. — novinari koji o njima izveštavaju i dalje su mete napada. Profesionalci u medijima pretrpeli su najmanje 89 fizičkih napada u godinu dana, što je rekord. Reporteri bez granica (RSF) podržavaju Nezavisno udruženje novinara