Reporteri bez granica: Najmanje 89 fizičkih napada na novinare od početka protesta u Srbiji

Cenzolovka pre 2 sata
Reporteri bez granica: Najmanje 89 fizičkih napada na novinare od početka protesta u Srbiji

Od 1. novembra 2024. medijski profesionalci u Srbiji bili su žrtve najmanje 89 fizičkih napada. Oko polovine počinili su pripadnici policije, koji, pored toga, često zatvaraju oči kada novinare napadaju pristalice vlasti, kaže se u saopštenju Reportera bez granica

Novi Sad 13. avgusta (foto: snimak ekrana N1) Saopštenje Reportera bez granica prenosimo u celini: Gotovo godinu dana nakon početka protesta — izazvanih smrtonosnim urušavanjem nadstrešnice železničke stanice na severu Srbije 1. novembra 2024. — novinari koji o njima izveštavaju i dalje su mete napada. Profesionalci u medijima pretrpeli su najmanje 89 fizičkih napada u godinu dana, što je rekord. Reporteri bez granica (RSF) podržavaju Nezavisno udruženje novinara
Otvori na cenzolovka.rs

Povezane vesti »

Reporteri bez granica: Rekordan broj napada na novinare u Srbiji od 2008. godine

Reporteri bez granica: Rekordan broj napada na novinare u Srbiji od 2008. godine

Mašina pre 45 minuta
Sloboda medija u Srbiji ugrožena, navode Reporteri bez granica

Sloboda medija u Srbiji ugrožena, navode Reporteri bez granica

Slobodna Evropa pre 50 minuta
Godinu dana od tragedije u Novom Sadu — globalna obeležavanja u organizaciji dijaspore

Godinu dana od tragedije u Novom Sadu — globalna obeležavanja u organizaciji dijaspore

Ozon press pre 2 sata
„Vučićeva vlada uzima novac iz Brisela, a naredbe iz Moskve“: Srđan Cvijić u autorskom tekstu za Gardijan

„Vučićeva vlada uzima novac iz Brisela, a naredbe iz Moskve“: Srđan Cvijić u autorskom tekstu za Gardijan

Danas pre 3 sata
Gardijan: Vučićeva vlast na ivici pucanja, nema povratka na staro

Gardijan: Vučićeva vlast na ivici pucanja, nema povratka na staro

Ozon press pre 3 sata
NUNS deli šlemove i pancire svojim novinarima uoči subotnjeg okupljanja?! O čemu se radi i za šta se opremaju?

NUNS deli šlemove i pancire svojim novinarima uoči subotnjeg okupljanja?! O čemu se radi i za šta se opremaju?

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Reporteri bez granica zabeležili najmanje 89 fizičkih napada na novinare Srbiji

Reporteri bez granica zabeležili najmanje 89 fizičkih napada na novinare Srbiji

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Regioni, najnovije vesti »

Reporteri bez granica: Rekordan broj napada na novinare u Srbiji od 2008. godine

Reporteri bez granica: Rekordan broj napada na novinare u Srbiji od 2008. godine

Mašina pre 45 minuta
Obustava saobraćaja u Desetoj ulici u Gnjilanu

Obustava saobraćaja u Desetoj ulici u Gnjilanu

Plus online pre 15 minuta
Kamionom pregažen radnik u Mostarskoj ulici, preminuo u bolnici

Kamionom pregažen radnik u Mostarskoj ulici, preminuo u bolnici

Vranje news pre 20 minuta
Cena kupusa u Šapcu

Cena kupusa u Šapcu

RTS pre 15 minuta
Upravni sud poništio rešenje niške Skupštine o odbacivanju narodne inicijative

Upravni sud poništio rešenje niške Skupštine o odbacivanju narodne inicijative

Južne vesti pre 10 minuta