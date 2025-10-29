Kombi probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se: Oglasilo se tužilaštvo povodom teške nesreće kod Novog Sada

Mladi džudista Partizana L.P. (16) poginuo je u teškoj nezgodi koja se dogodila na putu Novi Sad-Beograd! Tragedija se dogodila kada je vozač kombija, najverovatnije, izgubio kontrolu nad vozilom sleteo sa puta, probio zaštitnu ogradu i prevrno se.

Povodom ove tragedije oglasilo e Tužilaštvo. "Povodom događaja od 29.10.2025. godine kada je došlo do prevrtanja kombi vozila na auto-putu (Državni put IA reda broj 1) na relaciji Subotica–Beograd, kod naplatne rampe Novi Sad u smeru ka Beogradu (118 km + 700 m), koje vozilo je prevozilo decu i maloletna lica, a u kojoj nezgodi je život izgubilo jedno maloletno lice, dok ih je više povređeno, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dežurni