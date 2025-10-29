Milojević pričao o Partizanovom porazu u Kupu Srbije: Zvezdi neće biti lakše zbog senzacije

Fudbaleri Crvene zvezde još nisu počeli takmičenje u Kupu Srbije, a već sada se zna da će imati ulogu favorita za osvajanje trofeja.

U uvodnim danima takmičenja ispali su neki od najboljih srpskih timova - pre svih Partizan, a zatim još i TSC, OFK Beograd, Čukarički, Radnički iz Kragujevca... O šokantnom ispadnaju Partizana na meču protiv šabačke Mačve oglasio se i trener Crvene zvezde Vladan Milojević. On je upitan za rezultat za te utakmice dok je odgovarao na pitanja pred meč protiv Vojvodine, ali je podvukao da je Kup srbije specifično takmičenje u kojem mogu da se dogode senzacije. "Ne bih