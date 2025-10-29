"Neka svi vozači pogledaju ove sveće": Građani svakodnevno odaju počast stradaloj porodici na Novom Beogradi

Tročlana porodica stradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novom Beogradu u toku noći subote 25. na nedelju 26. oktobra kada je na njih naleteo automobil marke “audi” kojim je upravljao N.Đ. (24) koji je prošao prethodno na crveno svetlo na semaforu u velikoj brzini i koji je bio i pijan i drogiran.

U nesreći je povređen i mladić J.P. (24) koji je bio na mestu suvozača u “audiju smrti”, a građani koji žive u blokovima Novog Beograda blizu raskrsnice na kojoj se dogodila strašna nesreća, okupljaju se svakog dana kako bi odali počast stradalima. U ponedeljak uveče su zajedno policija i građani odali počast stradalima kada su na kratko blokirali raskrsnicu Bulevara heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod Kule West 65. Na asfaltu kod pešačkog prelaza stoji