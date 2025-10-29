N1 direktno: U susret prvom novembru

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
N1 direktno: U susret prvom novembru
Više kolona studenata ka Novom Sadu. Novopazarci ne odmaraju ni danas, pratimo 13. dan njihove šetnje. Sa njima je Tamara Ognjanović. Studenti Zapadne Srbije na putu ka Šapcu, a kolona iz Vršca stiže u Zrenjanin. Sa njima su Đorđe Mijailović i Mladen Savatović. Naša Nada Živanović prati studente koji stižu u Beograd iz Petrovca na Mlavi. Videćemo i kako napreduje profesor iz Kragujevca Vukašin Slavković koji pešači sam. Naš gost u studiju je kolumnista Peščanika
