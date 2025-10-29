Dodik po ukidanju sankcija SAD: „Moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj“

Nakon vesti da su mu ukinute američke sankcije, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je preko društvenih mreža predsedniku SAD Donaldu Trampu i njegovim saradnicima.

On je poručio da je time ispravljena „velika nepravda nanesena Republici Srpskoj, njenim predstavnicima i njihovim porodicama“, dodajući da je tu nepravdu stvorila administracija Baraka Obame i Džozefa Bajdena. „više od pravnog akta“ Prema njegovim rečima, ova odluka predstavlja više od pravnog akta. „Odluka o ukidanju sankcija nije samo pravna, već moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj i svima koji joj časno služe“, istakao je Dodik. On je ocenio da se