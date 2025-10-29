BLOG UŽIVO Kolona iz Vršca dočekana u Zrenjaninu uz crveni tepih i vatromet, iznenadni doček za studente iz istočne Srbije u Malom Mokrom Lugu

Nova pre 5 minuta  |  Autor: Jelena Bulajić
BLOG UŽIVO Kolona iz Vršca dočekana u Zrenjaninu uz crveni tepih i vatromet, iznenadni doček za studente iz istočne Srbije u…

Studenti iz različitih pravaca Srbije pešače ka Novom Sadu, gde je u subotu planiran komemorativni skup na godišnjicu pada nadstrešnice Železničke stanice koja je ubila 16 ljudi.

Akademci Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji marširaju već četrnaesti dan, trebalo bi večeras da stignu u Pazovu, dok bi u Beograd trebalo da dođe kolona koja je krenula iz Petrovca na Mlavi. Studenti iz istočne Srbije idu ka centru Beograda Bulevarom kralja Aleksandra. Prošli Cvetka... idemooo! ⛽️✊️ pic.twitter.com/C5uquxmUGw Grupa studenata i građana koja pešači iz Vršca za Novi Sad stigla je u Zrenjanin. Dočekao ih je crveni tepih, vatromet i baklje, a od
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

N1 direktno: U susret prvom novembru

N1 direktno: U susret prvom novembru

N1 Info pre 5 minuta
Akcija u “Big Fashionu”: Aktivisti pokreta Bravo okačili plakate “Krvava šaka” u tržnom centru, intervenisala policija…

Akcija u “Big Fashionu”: Aktivisti pokreta Bravo okačili plakate “Krvava šaka” u tržnom centru, intervenisala policija

Serbian News Media pre 6 minuta
Profesor Slavković: Bojim se "efekta 15. marta" - nadam se da će se energija kod građana održati

Profesor Slavković: Bojim se "efekta 15. marta" - nadam se da će se energija kod građana održati

N1 Info pre 30 minuta
SRCE: Režim se uplašio "čačanskog scenarija" od 5. oktobra

SRCE: Režim se uplašio "čačanskog scenarija" od 5. oktobra

N1 Info pre 1 sat
Dijana Hrka: Hvala studentima na svakom žulju, hvala im što krvare za nas, došli su da nas dignu iz mrtvih

Dijana Hrka: Hvala studentima na svakom žulju, hvala im što krvare za nas, došli su da nas dignu iz mrtvih

N1 Info pre 1 sat
Studenti iz Novog Pazara nastavili put ka Novom Sadu, biciklisti iz Niša stigli u Smederevo

Studenti iz Novog Pazara nastavili put ka Novom Sadu, biciklisti iz Niša stigli u Smederevo

RTV pre 1 sat
Dijana Hrka: Hvala studentima na svakom žulju, hvala im što krvare za nas, došli su da nas dignu iz mrtvih

Dijana Hrka: Hvala studentima na svakom žulju, hvala im što krvare za nas, došli su da nas dignu iz mrtvih

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacČačakSmederevoNišNovi PazarInđijaNovi SadZrenjaninBačkaVršacValjevoTwitterNova PazovaKragujevacBogatić

Društvo, najnovije vesti »

U Beogradu kolaps na ključnim saobraćajnicama tokom celog dana

U Beogradu kolaps na ključnim saobraćajnicama tokom celog dana

Danas pre 0 minuta
"Država nije tu da ruši, već da gradi" Sofronijević: Sečanj dobija nove puteve i rešene imovinske odnose

"Država nije tu da ruši, već da gradi" Sofronijević: Sečanj dobija nove puteve i rešene imovinske odnose

Blic pre 0 minuta
DS: Sramna izjava Sandre Božić da visoko obrazovanje u Srbiji treba uništiti

DS: Sramna izjava Sandre Božić da visoko obrazovanje u Srbiji treba uništiti

Danas pre 36 minuta
Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Danas pre 10 minuta
Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista…

Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista isplivala je zabrinjavajuća istina

Blic pre 51 minuta