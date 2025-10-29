BLOG UŽIVO Kolona iz Vršca dočekana u Zrenjaninu uz crveni tepih i vatromet, iznenadni doček za studente iz istočne Srbije u Malom Mokrom Lugu

Studenti iz različitih pravaca Srbije pešače ka Novom Sadu, gde je u subotu planiran komemorativni skup na godišnjicu pada nadstrešnice Železničke stanice koja je ubila 16 ljudi.

Akademci Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji marširaju već četrnaesti dan, trebalo bi večeras da stignu u Pazovu, dok bi u Beograd trebalo da dođe kolona koja je krenula iz Petrovca na Mlavi. Studenti iz istočne Srbije idu ka centru Beograda Bulevarom kralja Aleksandra. Prošli Cvetka... idemooo! ⛽️✊️ pic.twitter.com/C5uquxmUGw Grupa studenata i građana koja pešači iz Vršca za Novi Sad stigla je u Zrenjanin. Dočekao ih je crveni tepih, vatromet i baklje, a od