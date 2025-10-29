Poljoprivrednici iz Bogatića traktorima ušli u Šabac: Marševi iz svih krajeva Srbije ka Novom Sadu (UŽIVO)

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta, N1
Poljoprivrednici iz Bogatića traktorima ušli u Šabac: Marševi iz svih krajeva Srbije ka Novom Sadu (UŽIVO)

I danas studenti marširaju ka Novom Sadu iz svih krajeva Srbije na veliki komemorativni skup 1. novembra.

Studentima iz Vršca priređena je dobrodošlica na prvom punktu u Zrenjaninu. U predgrađu u Zelenom polju ih je dočekao veliki broj građana koji su spremili trpezu za studente. Do centra Zrenjanina ostalo je još oko dva kilometra pešačenja, gde će studentima biti priređen veliki doček. "Ima umora naravno, nije lak put, ali defitnitivno znamo zašto smo ovde i zašto ovo radimo. Žuljevi su najmanji problem", poručila je jedna studentkinja Ekonomskog fakulteta u
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Iznenadni doček za studente iz istočne Srbije u Malom Mokrom Lugu, vatrometi i crveni tepih za Vrščane u Zrenjaninu

(BLOG) Iznenadni doček za studente iz istočne Srbije u Malom Mokrom Lugu, vatrometi i crveni tepih za Vrščane u Zrenjaninu

N1 Info pre 1 minut
Vučić najavio okupljanje pristalica vlasti u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog skupa

Vučić najavio okupljanje pristalica vlasti u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog skupa

Beta pre 1 sat
Vučić najavio okupljane pristalica vlasti: „Veliki skup“ u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog okupljanja

Vučić najavio okupljane pristalica vlasti: „Veliki skup“ u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog okupljanja

Nova pre 1 sat
Vučić najavio „veliki skup“ desetak dana posle studentskog u Novom Sadu: „1. novembra neće doći do smene vlasti“

Vučić najavio „veliki skup“ desetak dana posle studentskog u Novom Sadu: „1. novembra neće doći do smene vlasti“

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić najavio okupljane pristalica vlasti u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog skupa

Vučić najavio okupljane pristalica vlasti u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog skupa

Novi magazin pre 1 sat
Press: Ranko Pivljanin (29.10.2025)

Press: Ranko Pivljanin (29.10.2025)

N1 Info pre 6 sati
N1 Studio Live: Studentski marš ka Novom Sadu

N1 Studio Live: Studentski marš ka Novom Sadu

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaŠabacSmederevoPožarevacNišNovi SadZrenjaninBačkaVršackorupcijaGrockaNova PazovaParaćinIzboriZemunSPCstudentiBogatić

Društvo, najnovije vesti »

DS: Sramna izjava Sandre Božić da visoko obrazovanje u Srbiji treba uništiti

DS: Sramna izjava Sandre Božić da visoko obrazovanje u Srbiji treba uništiti

Danas pre 32 minuta
Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Danas pre 7 minuta
Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista…

Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista isplivala je zabrinjavajuća istina

Blic pre 47 minuta
Filim Švarm povodom rođendana Vremena: Redakcija uvek bila na pravoj strani istorije

Filim Švarm povodom rođendana Vremena: Redakcija uvek bila na pravoj strani istorije

Danas pre 17 minuta
Dijana Hrka: Hvala studentima na svakom žulju i povredi

Dijana Hrka: Hvala studentima na svakom žulju i povredi

Danas pre 52 minuta