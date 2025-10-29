Poljoprivrednici iz Bogatića traktorima ušli u Šabac: Marševi iz svih krajeva Srbije ka Novom Sadu (UŽIVO)

I danas studenti marširaju ka Novom Sadu iz svih krajeva Srbije na veliki komemorativni skup 1. novembra.

Studentima iz Vršca priređena je dobrodošlica na prvom punktu u Zrenjaninu. U predgrađu u Zelenom polju ih je dočekao veliki broj građana koji su spremili trpezu za studente. Do centra Zrenjanina ostalo je još oko dva kilometra pešačenja, gde će studentima biti priređen veliki doček. "Ima umora naravno, nije lak put, ali defitnitivno znamo zašto smo ovde i zašto ovo radimo. Žuljevi su najmanji problem", poručila je jedna studentkinja Ekonomskog fakulteta u