Srbija uvodi od Nove godine porez na ugljenik

Pressek pre 10 minuta  |  FoNet. foto:M.Č.
Srbija od januara uvodi nacionalni porez na ugljen-dioksid (CO2) od četiri evra po toni, a istovremeno i Srbiju i zemlje regiona obavezuje i naplata evropskog poreza za zagađivače poznatog kao sistem CBAM, izjavio je Željko Marković iz Saveza energetičara, navodeći da je cilj smanjenje uticaja klimatskih promena.

Nacionalni porez na ugljen-dioksid regulisaće dva zakona – o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte i o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda, o kojima je prošle sedmice završena javna rasprava. Marković je rekao za RTS da će porez najviše uticati na ugljenično intenzivne industrije: proizvodnju azotnih đubriva i jedinjenja, gvožđa, čelika, fero legura, cementa i električne energije. Prema njegovim rečima, porez će se plaćati na proizveden CO2
