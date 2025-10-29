Srbija uvodi od Nove godine porez na ugljenik

Srbija od januara uvodi nacionalni porez na ugljen-dioksid (CO2) od četiri evra po toni, a istovremeno i Srbiju i zemlje regiona obavezuje i naplata evropskog poreza za zagađivače poznatog kao sistem CBAM, izjavio je Željko Marković iz Saveza energetičara, navodeći da je cilj smanjenje uticaja klimatskih promena.

Nacionalni porez na ugljen-dioksid regulisaće dva zakona – o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte i o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda, o kojima je prošle sedmice završena javna rasprava. Marković je rekao za RTS da će porez najviše uticati na ugljenično intenzivne industrije: proizvodnju azotnih đubriva i jedinjenja, gvožđa, čelika, fero legura, cementa i električne energije. Prema njegovim rečima, porez će se plaćati na proizveden CO2