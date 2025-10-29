Srednji kurs dinara za evro 117,2560 dinara

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,2560 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou biti niži za po 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara prema dolaru neznatno je promenjen i iznosi 100,5454 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,7 odsto, a od početka godine za 11,8 odsto.
