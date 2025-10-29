Tramp stigao u Južnu Koreju, vojni orkestar na dočeku svirao pesmu Y.M.C.A., na ulici protest

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp stigao u Južnu Koreju, vojni orkestar na dočeku svirao pesmu Y.M.C.A., na ulici protest

SEUL - Američki predsednik Donald Tramp stigao je danas u zvaničnu posetu Južnoj Koreji, tokom koje će učestvovati na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) i održati najavljeni sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Američki predsednik je danas izjavio da ce trgovinski sporazum između SAD i Južne Koreje biti finalizovan vrlo brzo i naveo svoju ekonomsku politiku kao ključnu za povratak investicija u SAD, prenosi Rojters. Tramp je, takođe, rekao da kineski predsednik Si Đinping dolazi u Južnu Koreju u četvrtak i da ce postici dobar dogovor za dve zemlje, navodi agencija. Tramp je doleteo predsedničkim avionom iz Japana u Južnu Koreju, u pratnji dva borbena aviona F-16, a zbog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Trampa u Južnoj Koreji dočekali uz njegovu omiljenu pesmu: Sutra sa Si Đinpingom

(VIDEO) Trampa u Južnoj Koreji dočekali uz njegovu omiljenu pesmu: Sutra sa Si Đinpingom

Danas pre 35 minuta
MSP Kine: Si i Tramp sutra o bilateralnim odnosima i pitanjima od obostranog interesa

MSP Kine: Si i Tramp sutra o bilateralnim odnosima i pitanjima od obostranog interesa

NIN pre 10 minuta
Tramp uz pesmu dočekan u Južnoj Koreji – dodeljeno mu najviše državno priznanje, ali i kruna

Tramp uz pesmu dočekan u Južnoj Koreji – dodeljeno mu najviše državno priznanje, ali i kruna

RTS pre 24 minuta
Tramp o sastanku sa liderom Severne Koreje: Nismo uspeli da se dogovorimo o vremenu

Tramp o sastanku sa liderom Severne Koreje: Nismo uspeli da se dogovorimo o vremenu

Euronews pre 15 minuta
Tramp: Radiću na stišavanju tenzija između Južne i Severne Koreje

Tramp: Radiću na stišavanju tenzija između Južne i Severne Koreje

NIN pre 50 minuta
"Nećemo: Trampa!" Protesti zbog dolaska američkog lidera u Južnu Koreju, demonstranti pokušavaju da probiju policijski kordon…

"Nećemo: Trampa!" Protesti zbog dolaska američkog lidera u Južnu Koreju, demonstranti pokušavaju da probiju policijski kordon i upadnu na samit APEC

Blic pre 1 sat
Protesti protiv Trampa u Južnoj Koreji tokom samita APEK, sukob demonstranata i policije

Protesti protiv Trampa u Južnoj Koreji tokom samita APEK, sukob demonstranata i policije

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Trgovinski sporazumJužna KorejaSeulRojtersJapanDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Uragan "Melisa" ojačao i krenuo ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

Uragan "Melisa" ojačao i krenuo ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

N1 Info pre 10 minuta
Drama iznad baltičkog mora! Poljski vojni avioni presreli rusku letelicu, Putin poslao izviđačku misiju

Drama iznad baltičkog mora! Poljski vojni avioni presreli rusku letelicu, Putin poslao izviđačku misiju

Blic pre 50 minuta
(VIDEO) Trampa u Južnoj Koreji dočekali uz njegovu omiljenu pesmu: Sutra sa Si Đinpingom

(VIDEO) Trampa u Južnoj Koreji dočekali uz njegovu omiljenu pesmu: Sutra sa Si Đinpingom

Danas pre 35 minuta
FOTO VIDEO Uragan Melisa poharao Jamajku, pa stigao na Kubu: Pogledajte strašno razaranje

FOTO VIDEO Uragan Melisa poharao Jamajku, pa stigao na Kubu: Pogledajte strašno razaranje

Nova pre 20 minuta
Amerika povlači deo trupa iz Rumunije

Amerika povlači deo trupa iz Rumunije

Sputnik pre 15 minuta