SAD i Južna Koreja postigli trgovinski dogovor, oglasio se Tramp

Na marginama samita APEK-a u Gjongdžuu, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD i Južna Koreja postigle dogovor o trgovini.

Tramp je ovo potvrdio tokom večere čiji je domaćin bio južnokorejski predsednik Li Džae Mjung, preneo je Rojters. "Donosim trilione dolara u SAD! Odlično putovanje. Sarađivao sam sa veoma pametnim, talentovanim i divnim liderima. Sutra, predsednik Kine Si. Biće to sjajan sastanak za obojicu", napisao je Tramp na platformi "Truth Social". (Telegraf Biznis/Tanjug)