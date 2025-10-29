RHMZ: Posle jutarnjeg mraza, sutra pretežno sunčano i toplo do 24 stepena

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne i uveče u Vojvodini se očekuje povećanje oblačnosti, a u nekim mestima slaba i kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren južni vetar, krajem dana na severu zemlje u skretanju na severni. Najniža temperatura biće od jedan stepen do 10, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Vreme u Beogradu će sutra ujutru biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost. Duvaće slab i umeren južnih pravaca, a najniža tempratura biće od pet stepeni do
