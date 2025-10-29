Batler u tri reči objasnio zašto je izabrao Zvezdu!

Američki košarkaš Džered Batler danas je zvanično registrovan za nastup u Evroligi, a Amerikanac je zadužio Zvezdin dres sa brojem šest.

Nekadašnji NCAA šampion danas je odradio prvi trening sa ekipom i u konkurenciji je za sutrašnji duel osmog kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva u "Pioniru". On je najpre otkrio zašto je izabrao Crvenu zvezdu. "Trener, publika, prilika da igram... Toliko je jednostavno", poručio je Batler, koga trener Saša Obradović vidi i kao plejmejkera i kao beka. "Morao sam malo da se priviknem na ritam njegovog akcenta, ali posle deset minuta, od 15-20, sam krenuo da ga