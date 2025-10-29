Vučić: Mislili su da će da zgaze Srbe u Crnoj Gori, a Srba je tamo sve više

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su pojedinci mislili su da će da zgaze Srbe u Crnoj Gori, a Srba je sve više u toj zemlji.

On je odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što ga pojedini crnogorski političari optužuju da se preko Crne Gore sveti Turskoj zbog dronova isporučenih Prištini, ironično rekao: „Te večeri kada smo kretali u Uzbekistan, razmišljao sam kako da izazovemo nemire u Crnoj Gori“. Naglasio je da je njima Vučić za sve kriv. Vučić je rekao da očekuje održavanje sastanka mešovite komisije Srbije i Uzbekistana u januaru ili februaru, a zatim i posetu