Vučić: Mnogi će u subotu biti razočarani, biće mnogo veći skup u Novom Sadu desetak dana kasnije

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
Vučić: Mnogi će u subotu biti razočarani, biće mnogo veći skup u Novom Sadu desetak dana kasnije

TAŠKENT - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je najjači utisak na njega nakon dva dana zvanične posete Taškentu ostavio, kako je naglasio, strahovit napredak Uzbekistana u svim sferama društvenog života i istakao da postoje mnogo oblasti u kojima bi dve zemlje mogle da unaprede saradnju.

"Neverovatan napredak, prošle godine stopa rasta Uzbekistana bila je 6,5 odsto, ove godine neverovatno više od toga, u prva tri kvartala 7,6 odsto. Neverovatan napredak u svim sferama društvenog života", kazao je Vučić za RTS. Kako je istakao, Uzbekistan ima izuzetno posvećenog predsednika, izrazito marljivog. Vučić je naglasio da se radi o zemlji mladih ljudi i naveo da je 60 odsto stanovništva mlađe od 30 godina. "Uzbekistan ima 40 miliona stanovnika, najveća
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić: Mislili su da će da zgaze Srbe u Crnoj Gori, a Srba je tamo sve više

Vučić: Mislili su da će da zgaze Srbe u Crnoj Gori, a Srba je tamo sve više

Sputnik pre 30 minuta
Uživo Počeo poslovni forum Srbija - Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

Uživo Počeo poslovni forum Srbija - Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

Blic pre 30 minuta
Vučić: Očekujem posetu predsednika Uzbekistana u martu ili aprilu

Vučić: Očekujem posetu predsednika Uzbekistana u martu ili aprilu

Vesti online pre 1 sat
Vučić: Zadovoljan sam posetom Uzbekistanu, retko se nađe tako prijateljsko okruženje

Vučić: Zadovoljan sam posetom Uzbekistanu, retko se nađe tako prijateljsko okruženje

RTS pre 1 sat
Vučić zadovoljan posetom Uzbekistanu: "Od Titove posete 1968. niko ovde nije bio"

Vučić zadovoljan posetom Uzbekistanu: "Od Titove posete 1968. niko ovde nije bio"

RTV pre 3 sata
Drugi dan posete Uzbekistanu, Vučić: Očekujem predsednika Mirzijojeva u martu ili aprilu, razgovarali o širenju saradnje

Drugi dan posete Uzbekistanu, Vučić: Očekujem predsednika Mirzijojeva u martu ili aprilu, razgovarali o širenju saradnje

Euronews pre 4 sati
”Takvima smeta i srpska vojska” Vučić: Zadovoljan sam posetom Uzbekistanu, retko se nađe tako prijateljsko okruženje

”Takvima smeta i srpska vojska” Vučić: Zadovoljan sam posetom Uzbekistanu, retko se nađe tako prijateljsko okruženje

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSNovi SadUzbekistanPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

"Oni su pobedili": Vučić se oglasio uoči 1. novembra: "Nije lako toliko meseci gubiti vreme po ulicama i toliko energije…

"Oni su pobedili": Vučić se oglasio uoči 1. novembra: "Nije lako toliko meseci gubiti vreme po ulicama i toliko energije uložiti, ja im čestitam na tome"

Blic pre 15 minuta
Doček za Srbe pešake sa KiM kod Ušća: Put nije lak, ali izdržaćemo! (foto/video)

Doček za Srbe pešake sa KiM kod Ušća: Put nije lak, ali izdržaćemo! (foto/video)

Blic pre 11 minuta
Vučić najavio okupljane pristalica vlasti u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog skupa

Vučić najavio okupljane pristalica vlasti u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog skupa

Danas pre 1 minut
Aleksandar Šapić nije prva žrtva blokada, već najuspešniji blokader u Beogradu

Aleksandar Šapić nije prva žrtva blokada, već najuspešniji blokader u Beogradu

Danas pre 11 minuta
Đilas: Vučić jedini priziva nasilje

Đilas: Vučić jedini priziva nasilje

Danas pre 1 sat