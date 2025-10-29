Vučić: Mnogi će u subotu biti razočarani, biće mnogo veći skup u Novom Sadu desetak dana kasnije

TAŠKENT - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je najjači utisak na njega nakon dva dana zvanične posete Taškentu ostavio, kako je naglasio, strahovit napredak Uzbekistana u svim sferama društvenog života i istakao da postoje mnogo oblasti u kojima bi dve zemlje mogle da unaprede saradnju.

"Neverovatan napredak, prošle godine stopa rasta Uzbekistana bila je 6,5 odsto, ove godine neverovatno više od toga, u prva tri kvartala 7,6 odsto. Neverovatan napredak u svim sferama društvenog života", kazao je Vučić za RTS. Kako je istakao, Uzbekistan ima izuzetno posvećenog predsednika, izrazito marljivog. Vučić je naglasio da se radi o zemlji mladih ljudi i naveo da je 60 odsto stanovništva mlađe od 30 godina. "Uzbekistan ima 40 miliona stanovnika, najveća