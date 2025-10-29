Brnabić posetu Parizu počela radnom večerom sa Kerkentzesom i Trokazom

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić počela je posetu Francuskoj radnom večerom u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu.

Radnoj večeri prisustvovali su, između ostalih i generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes, direktor za Kontinentalnu Evropu u francuskom Ministarstvu za evropske i inostrane poslove Bris Rokfejl, kao i specijalni izaslanik Francuske za Zapadni Balkan Rene Trokaz. "U Parizu sa velikim prijateljem Srbije Reneom Trokazom, specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan", navela je Brnabić na Instagramu. Radnoj večeri su
Blic pre 2 sata
