Brnabić posetu Parizu počela radnom večerom sa Kerkentzesom i Trokazom

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić počela je posetu Francuskoj radnom večerom u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu.

Radnoj večeri prisustvovali su, između ostalih i generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes, direktor za Kontinentalnu Evropu u francuskom Ministarstvu za evropske i inostrane poslove Bris Rokfejl, kao i specijalni izaslanik Francuske za Zapadni Balkan Rene Trokaz. "U Parizu sa velikim prijateljem Srbije Reneom Trokazom, specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan", navela je Brnabić na Instagramu. Radnoj večeri su