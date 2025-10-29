Oglasio se Rale nakon drame u Dubaiju! Anu izbacili iz hotela, otkrio šta je sa parama: "Isplatio sam 30.000€"

Šok snimak - Ana Nikolić izbačena iz hotela

Goran Ratković Rale i Ana Nikolić napravili su skandal u Dubaiju, a mi smo došli do snimka na kom se vidi kako osoblje hotela izbacuje pevačicu iz hotelske sobe, protiv njene volje. Nakon skandala oglasio se i Rale i otkrio svoju stranu priče. - Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi