Dodiku ukinute američke sankcije

Ministarstvo finansija SAD-a izbrisalo je sa liste sankcionisanih predsednika SNSD Milorada Dodika, srpskog člana Predsedništva Željku Cvijanović, predsednika NSRS Nenada Stevandića i ostalima kojima su sankcije bile uvedene u prethodnom periodu.

Sankcije su ukinute svim fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske, koji su se našli na listi Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD-a. Ranije ovog meseca ukinute su sankcije za četiri osobe iz Republike Srpske. Ministarstvo finansija SAD-a je tada izbrisalo sa liste sankcionisanih Danijela Dragičevića, Jelenu Pajić Baštinac, Gorana Rakovića i Dijanu Milanković, objavljeno je na zvaničnoj stranici američkog ministarstva.