Važna velika promena u domovima zdravlja Građani će brže dobijati adekvatnu pomoć - evo šta će se uvesti

Alo pre 4 sati
Važna velika promena u domovima zdravlja Građani će brže dobijati adekvatnu pomoć - evo šta će se uvesti

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da će u domovima zdravlja biti uvedene noćne smene sa ciljem da se smanje gužve i čekanja u urgentnim centrima, a da građani brže dobiju adekvatnu lekarsku pomoć

Lončar je rekao da će sledeće sedmice biti održan sastanak sa direktorima domova zdravlja o novoj organizaciji rada i uvođenju noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarom. ' - Mislim da ćemo pomoći građanima da brže stignu do lekara, da dobiju adekvatnu pomoć, da ne moraju da gube vreme i da čekaju u urgentnim centrima gde ima pacijenata koji su urgentniji i kompleksniji. Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Lončar: U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene

Lončar: U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene

Rešetka pre 1 sat
Uvode se noćne smene u domovima zdravlja – najava ministra

Uvode se noćne smene u domovima zdravlja – najava ministra

Južne vesti pre 2 sata
Ministar zdravlja najavio noćna dežurstva u domovima zdravlja

Ministar zdravlja najavio noćna dežurstva u domovima zdravlja

Niške vesti pre 2 sata
Lončar: Uvode se noćne smene u domovima zdravlja

Lončar: Uvode se noćne smene u domovima zdravlja

Pravda pre 2 sata
Lončar: Uvode se noćne smene u domovima zdravlja

Lončar: Uvode se noćne smene u domovima zdravlja

Ekapija pre 4 sati
U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene, Lončar: Cilj smanjiti gužve i da građani brže dobiju pomoć

U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene, Lončar: Cilj smanjiti gužve i da građani brže dobiju pomoć

Euronews pre 5 sati
Ministar zdravlja najavio uvođenje treće smene u Domovima zdravlja

Ministar zdravlja najavio uvođenje treće smene u Domovima zdravlja

Sputnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborZlatibor Lončar

Zdravlje, najnovije vesti »

Ova zdrava i ukusna užina smanjuje rizik od demencije za čak 17 odsto

Ova zdrava i ukusna užina smanjuje rizik od demencije za čak 17 odsto

B92 pre 16 minuta
U Srbiji više od 250.000 ljudi pati od depresije: Bolest se uspešno leči uz stručnu podršku

U Srbiji više od 250.000 ljudi pati od depresije: Bolest se uspešno leči uz stručnu podršku

Nova pre 1 sat
Lončar: U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene

Lončar: U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene

Rešetka pre 1 sat
Uvode se noćne smene u domovima zdravlja – najava ministra

Uvode se noćne smene u domovima zdravlja – najava ministra

Južne vesti pre 2 sata
Ministar zdravlja najavio noćna dežurstva u domovima zdravlja

Ministar zdravlja najavio noćna dežurstva u domovima zdravlja

Niške vesti pre 2 sata